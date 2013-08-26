《综述》全球央行官员就流动性撤离带来的风险展开讨论

标题新闻：本周美国活跃钻机增10座至662座，连升第11周，本季增幅为2011年第二季来最大－贝克休斯
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卡内基梅隆大学研究FED历史的教授Allan Meltzer表示，“为了达成全球金融状况稳定，国内货币政策必须要自我克制到什么程度？这是货币政策的一个根本问题。”
洛克哈特表示，美联储有专注于国内目标的法定义务，但有些时候可以考虑其行动所带来的全球性冲击。
他在接受访问时表示，“若美国决策者认为其在国内采取的行动会造成全球性的影响、而最终将回过头反噬美国经济时，这显然是在考量的范围之中。”
会场中也有讨论到新兴市场国家发展用于控制信贷流动的工具的必要性。若缺乏这类工具，则新兴市场国家可能无法运用货币政策来控制国内金融情势。
但纽约联邦储备银行的Terrence Checki警告称，货币政策可能不是解决金融面失当的最佳办法，其他人则表示国内优先事务不应摆在国际义务之后。
前FED副主席科恩驳斥全球货币政策过于宽松的论点，因富裕国家的失业率居高不下；科恩也是明年1月接替美联储主席贝南克的热门人选之一。
他表示，“美国货币政策传导的方法之一，就是其他国家力阻本币升值。”他说出了美联储的惯常论调，亦即若新兴经济体允许汇率波动，则能够更好地吸收美国宽松政策的影响。(完)
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路透3月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的美国工 业生产和产能利用率的年度修正数据。 在以下表格，“产出”是工业产出较上月或较上年同期的百分比变动 ，“产能利用率”是一个月或一年的总工业产能利用率。月度数据是经季 节调整，年度数据没有经季节调整(2012=100)。 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.1 持平 75.9 75.4 17年1月 -0.1 -0.1 75.9 75.5 16年12月 0.7 0.6 76.0 75.6 制造业 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.5 0.5 75.8 75.6 17年1月 0.6
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。