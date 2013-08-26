《美国个股焦点》微软CEO鲍尔墨将在12个月内退休

微软近期计划的重组意在改变业务路线，从曾经的组合软件提供商转型为专注于设备和服务的公司。这实际上是在模仿苹果。

但多数行业观察人士认为这样的改变力度太小，时间也太晚，甚至有人劝告微软放弃消费者产品领域，专攻服务业务。

在接受ZD Net访问时，鲍尔墨否定了上述发展路线。“现在还没有人真正弄清楚如何生产一种纯粹针对企业用户或是消费者用户的设备。”他说。“这些重要经验横跨了‘消费者和企业’。”

鲍尔墨目前仍是微软最大股东之一，持有约4%的股份。讽刺的是，股市欢庆他将离任，他的净财富周五反倒激增了近十亿美元。

微软股价周五在Nasdaq市场收高7.3%，报34.75美元。(完)