版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 26日 星期一 07:37 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月26日-9月2日****

路透8月23日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    8月26日当周
    
 8月26日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --        美国建筑许可年率(万户)                       7月修正值          --        94.3
 1230      美国耐久财订单                                     7月       -4.0%       +3.9%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.5%       -0.1%
              扣除国防的耐久财订单                                      -2.6%       +2.8%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.5%       +0.9%
       

 8月27日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            8月24日当周          --       -1.9%
 1230      美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                 7月          --        96.0
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          8月24日当周          --       +3.4%
 1300      美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都            6月       +1.0%       +1.0%
           会地区房价指数(较前月)                                              
                   (较上年同期)                                        +12.1%      +12.2%
           美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大                      +2.3%       +2.4%
           都会地区房价指数(较前月)                                            
 1400      美国消费者信心指数                                 8月        79.0        80.3
 1400      美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   8月          --        负11
 1430      美国达拉斯联储服务业活动指数                       8月          --        15.3
   
    
 8月28日(三)
 GMT时   经济指标/活动                                    公布时段     预估值        前值
 间                                                                            
 1100    美国抵押贷款市场指数                          8月23日当周         --       450.4
         美国再融资指数                                                    --     1,979.6
 1400    美国成屋待完成销售指数                                7月       持平       -0.4%
 
        
 8月29日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大经常帐(亿加元)                            第二季   赤字145.5   赤字140.9
 1230      美国实质GDP环比年率                       第二季修正值       +2.2%       +1.7%
              最终销售                                                  +1.8%       +1.3%
              GDP隐性平减指数                                           +0.7%       +0.7%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                  持平        持平
              核心PCE物价指数                                           +0.8%       +0.8%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                 8月24日当        33.0        33.6
                                                               周              
              初请失业金人数四周均值(万人)                                 --       33.05
              续请失业金人数(万人)                    8月17日当周       298.0       299.9
 1230      加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  7月       +0.4%       +0.3%
           加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           --       +0.6%
    
    
 8月30日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      美国实质个人支出                                   7月          --       +0.1%
           美国个人所得                                                 +0.2%       +0.3%
           美国个人消费                                                 +0.3%       +0.5%
           美国个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                           --       +0.4%
           美国PCE物价指数(较上年同期)                                     --       +1.3%
           美国核心PCE物价指数(较前月)                                  +0.2%       +0.2%
           美国核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.2%
 1230      加拿大GDP(较前季)                               第二季       +0.4%       +0.6%
                GDP环比年率                                             +1.5%       +2.5%
 1230      加拿大GDP(较前月)                                  6月       -0.5%       +0.2%
 1345      美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      8月          53        52.3
 1355      路透/密西根大学消费者信心指数                  8月终值        80.5          80
                        消费者现况指数                                     91          91
                        消费者预期指数                                     73        72.9
 1430      美国ECRI一周领先指标                       8月23日当周          --       131.1
 
    9月2日当周

 9月2日(一)
 暂无重要数据
 
        (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐