美国与加拿大经济指标预测--8月26日-9月2日****

路透8月23日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 8月26日当周 8月26日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 94.3 1230 美国耐久财订单 7月 -4.0% +3.9% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -2.6% +2.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +0.9% 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月24日当周 -- -1.9% 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 96.0 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月24日当周 -- +3.4% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都 6月 +1.0% +1.0% 会地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.1% +12.2% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大 +2.3% +2.4% 都会地区房价指数(较前月) 1400 美国消费者信心指数 8月 79.0 80.3 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 8月 -- 负11 1430 美国达拉斯联储服务业活动指数 8月 -- 15.3 8月28日(三) GMT时 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 间 1100 美国抵押贷款市场指数 8月23日当周 -- 450.4 美国再融资指数 -- 1,979.6 1400 美国成屋待完成销售指数 7月 持平 -0.4% 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字145.5 赤字140.9 1230 美国实质GDP环比年率 第二季修正值 +2.2% +1.7% 最终销售 +1.8% +1.3% GDP隐性平减指数 +0.7% +0.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 持平 持平 核心PCE物价指数 +0.8% +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月24日当 33.0 33.6 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.05 续请失业金人数(万人) 8月17日当周 298.0 299.9 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.4% +0.3% 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- +0.6% 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国实质个人支出 7月 -- +0.1% 美国个人所得 +0.2% +0.3% 美国个人消费 +0.3% +0.5% 美国个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4% 美国PCE物价指数(较上年同期) -- +1.3% 美国核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 美国核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 +0.4% +0.6% GDP环比年率 +1.5% +2.5% 1230 加拿大GDP(较前月) 6月 -0.5% +0.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53 52.3 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 80.5 80 消费者现况指数 91 91 消费者预期指数 73 72.9 1430 美国ECRI一周领先指标 8月23日当周 -- 131.1 9月2日当周 9月2日(一) 暂无重要数据 (完)