澳新经济指标预测--8月26日-9月2日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月26日当周 8月26日(一) 暂无重要数据 8月27日(二) 暂无重要数据 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第二季 +1.6% -2.0% 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 8月 -- 52.8% 企业自身活动指数 -- 43.7% 0130 澳洲资本支出 第二季 +1.0% -4.7% 建筑资本支出 +0.7% -5.5% 工厂/机械资本支出 -0.5% -3.3% 2245 新西兰建筑许可 7月 -- -4.0% 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.3% +0.4% 澳洲房屋信贷(较前月) -- +0.4% 9月2日当周 9月1日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第二季 +4.1% +4.1% 9月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.5% 0130 澳洲建筑许可 7月 -- -6.9% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- -1.2% 0130 澳洲企业库存(较前季) 第二季 -- -0.6% 澳洲企业总营业利润(较前季) -- +3.0% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +8.4% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。