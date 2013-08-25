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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 07:30 BJT

****澳新经济指标预测--8月26日-9月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    8月26日当周    
    
 8月26日(一)
 暂无重要数据
    
 8月27日(二)
 暂无重要数据
    
 8月28日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲建筑完工(较前季)                          第二季        +1.6%          -2.0%
    
 8月29日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0100      新西兰NBNZ企业经济信心指数                       8月           --          52.8%
                    企业自身活动指数                                      --          43.7%
 0130      澳洲资本支出                                  第二季        +1.0%          -4.7%
               建筑资本支出                                            +0.7%          -5.5%
               工厂/机械资本支出                                       -0.5%          -3.3%
 2245      新西兰建筑许可                                   7月           --          -4.0%
    
 8月30日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲民间信贷(较前月)                             7月        +0.3%          +0.4%
           澳洲房屋信贷(较前月)                                           --          +0.4%
 
    9月2日当周
    
 9月1日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 2245      新西兰贸易条件(较前季)                        第二季        +4.1%          +4.1%
        
 9月2日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0030      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                        8月           --          +0.5%
 0130      澳洲建筑许可                                     7月           --          -6.9%
           澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                                   --          -1.2%
 0130      澳洲企业库存(较前季)                          第二季           --          -0.6%
           澳洲企业总营业利润(较前季)                                     --          +3.0%
           澳洲企业税前获利(较前季)                                       --          +8.4%
    (完)
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