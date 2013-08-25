金砖国家：8月23日股汇市收盘纵览

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透8月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月23日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报932.76点。
中国股市：沪综指续收跌，招行启动配股加重市场不安情绪
香港股市：恒生指数反转收低，创6月中以来单周最大跌幅
中国汇市：中国汇市：人民币近收平，资本持续流入外盘动荡影响有限
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印度股市：上涨超过1%，录得连续两日连涨。ICICI Bank等之前跌幅较深的个股因投资人买入而上升；卢比也在连跌六天后反弹。指标BSE指数 上涨1.13%或206.50点，收报18,519.44点；该股指本周收跌0.42%，为连续五周按周线收低。NSE指数 涨1.17%或63.30点，收报5,471.75点，但本周收跌0.65%。
印度汇市：卢比兑美元劲升2.1%，为近一年来最高涨幅。印度股市也连续两天上涨。该国央行疑似盘中稍晚时大量抛售美元。卢比兑美元 收在63.20/21，创下2012年9月以来最高单日涨幅，周四收报64.55/56。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,330.990点。MSCI明晟俄罗斯指数 微跌0.01%至731.65点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.13%，报33.015卢布，卢布兑欧元 下跌0.07%，报44.17卢布。
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巴西股市：继续保持升势，此前央行公布汇率干预计画，将在年底前向汇市供应600亿美元资金和汇率对冲。Bovespa指数 收高1.56%至52,197.06，为过去13天内第10天上涨。
拉美汇市：巴西雷亚尔上涨逾3%，受央行汇率干预计画提振
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南非股市：收平，不过蓝筹股Gold Fields 连续第二天下跌，该公司周四公布录得季度亏损后，投资者继续出脱该公司股票。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 微跌0.06%，至38,652.12点。综合指数 下滑0.05%，报42,994.92点。
南非汇市：兰特本周收高，新兴市场货币被大幅抛售后暂获喘息 (完) (编译 洪曦 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。