金砖国家：8月23日股汇市收盘纵览

路透8月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月23日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报932.76点。

中国股市：沪综指续收跌，招行启动配股加重市场不安情绪

香港股市：恒生指数反转收低，创6月中以来单周最大跌幅

中国汇市：中国汇市：人民币近收平，资本持续流入外盘动荡影响有限

================================================================================

印度股市：上涨超过1%，录得连续两日连涨。ICICI Bank等之前跌幅较深的个股因投资人买入而上升；卢比也在连跌六天后反弹。指标BSE指数 上涨1.13%或206.50点，收报18,519.44点；该股指本周收跌0.42%，为连续五周按周线收低。NSE指数 涨1.17%或63.30点，收报5,471.75点，但本周收跌0.65%。

印度汇市：卢比兑美元劲升2.1%，为近一年来最高涨幅。印度股市也连续两天上涨。该国央行疑似盘中稍晚时大量抛售美元。卢比兑美元 收在63.20/21，创下2012年9月以来最高单日涨幅，周四收报64.55/56。

================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,330.990点。MSCI明晟俄罗斯指数 微跌0.01%至731.65点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.13%，报33.015卢布，卢布兑欧元 下跌0.07%，报44.17卢布。

================================================================================

巴西股市：继续保持升势，此前央行公布汇率干预计画，将在年底前向汇市供应600亿美元资金和汇率对冲。Bovespa指数 收高1.56%至52,197.06，为过去13天内第10天上涨。

拉美汇市：巴西雷亚尔上涨逾3%，受央行汇率干预计画提振

================================================================================

南非股市：收平，不过蓝筹股Gold Fields 连续第二天下跌，该公司周四公布录得季度亏损后，投资者继续出脱该公司股票。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 微跌0.06%，至38,652.12点。综合指数 下滑0.05%，报42,994.92点。