《中国报摘》--中国证券报8月26日

* 头版头条:

--中国证监会副主席姜洋表示，抓紧制定中小企业股份转让系统试点扩大到全国的具体方案。深化债券市场互通互融，实现金融债、信贷资产证券化产品、公司债在银行间市场和交易所市场交叉挂牌。

* 其他:

--记者从权威渠道获悉，国债期货上市进程正按照证监会此前公布的时间表稳步推进，有望9月初挂牌上市。

--对于光大证券 的自营交易乌龙事件，上海证券交易所发言人表示，通过此次事件，市场的共识越来越充分，认为应加快推出“T+0”机制，减少因缺乏纠错手段导致的市场风险，有必要进一步抓紧研究论证股票“T+0”交易制度。

--华夏、嘉实、广发等24家基金公司已披露旗下504只基金2013年半年报。据天相投顾统计，这些基金上半年盈利156.79亿元人民币；支付管理费60.98亿元，同比增长5%左右。

--工商银行 董事长姜建清表示，这一轮互联网金融浪潮从银行客户交易对手的交易端发起，又以大数据的发掘逐步向银行的支付和融资端以及银行传统业务端进军，如果不变革，银行将面临淘汰。

--国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林表示，石油、电信、汽车、银行等行业，都在反垄断局调查视野之内。在利率市场化改革推出后，反垄断局将重点关注银行是否会在一起商量（协同）存贷款利率，未来银行的存贷款利率必须独立自主决定。

--中国太保 上半年实现净利润54.64亿元，同比增长107.1%。(完)