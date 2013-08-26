国际油市：美国原油期货升至逾107美元，因汽油价格大涨且中东情势紧张

叙利亚警告美国不要因为怀疑其使用化学武器而采取任何军事行动介入其内战，称这将会引爆中东的战火。

叙利亚周日同意让联合国检查一处疑似遭到化学武器攻击的地点，但一名美国官员表示，这样的邀约“为时过晚，难以让人信服”，而华盛顿差不多已经确定阿萨德(Bashar al-Assad)政府已经使用毒气毒害人民。

皇家荷兰/壳牌石油集团 周五表示，正在控制尼日尔三角洲的漏油事件。

墨西哥国营事业Pemex表示，该国7月每日原油产出为248.2万桶，较6月下滑1.6%。

监管机构发布的数据显示，对冲基金及其他资产管理公司在8月20日止当周连续第四周缩减美国原油的多头押注，轧平7月时建立的创纪录净多单。(完)

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