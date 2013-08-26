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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 08:19 BJT

《香港报摘》--经济日报8月26日

* 头版头条：

--两个位于新界西的全新楼盘将于近期开售，其中新世界发展 元朗“溱柏”已录得约270份认购登记并于本周六正式发售，而长实 荃湾“昇柏山”最快今日开价并于下月初发售。

* 其他：

--建行 业绩报告披露，大股东中央汇金于第二季共增持1亿股建行A股股份，估计动用资金逾4亿元人民币。

--香港中西药及保健品生产及零售商位元堂 称，随着2017年元朗新厂房落成，预期设计产能可较现水平增加4倍，不过中国内地豪客锐减，香港开店步伐将要‘停一停”。

--比亚迪 中期纯利按年增长25.2倍至4.27亿元人民币，其中3.22亿元为补贴，公司并预期今年首三季纯利增长19.6-21.8倍。

--大唐发电 中期纯利按年增长75%至20.2亿元人民币，不派息，上半年发电量按年减少2.1%至928.6亿千瓦时。

--市传创业板新股晶芯科技计划以全配售形式上市，由海通国际 担任保荐人，集资5,000万港元，9月9日挂牌。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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