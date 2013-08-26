《香港报摘》--经济日报8月26日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条：
--两个位于新界西的全新楼盘将于近期开售，其中新世界发展 元朗“溱柏”已录得约270份认购登记并于本周六正式发售，而长实 荃湾“昇柏山”最快今日开价并于下月初发售。
* 其他：
--建行 业绩报告披露，大股东中央汇金于第二季共增持1亿股建行A股股份，估计动用资金逾4亿元人民币。
--香港中西药及保健品生产及零售商位元堂 称，随着2017年元朗新厂房落成，预期设计产能可较现水平增加4倍，不过中国内地豪客锐减，香港开店步伐将要‘停一停”。
--比亚迪 中期纯利按年增长25.2倍至4.27亿元人民币，其中3.22亿元为补贴，公司并预期今年首三季纯利增长19.6-21.8倍。
--大唐发电 中期纯利按年增长75%至20.2亿元人民币，不派息，上半年发电量按年减少2.1%至928.6亿千瓦时。
--市传创业板新股晶芯科技计划以全配售形式上市，由海通国际 担任保荐人，集资5,000万港元，9月9日挂牌。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍；审校 林高丽)
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编