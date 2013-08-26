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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 09:08 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月26日

**上海证券报**

--中国证监会发行部相关负责人表示，今年以来，上市公司债券和股票再融资保持平稳增长态势，再融资总额达3,445亿元人民币，同比增长23%。其中股权融资约1,816亿元，同比增55%，公司债规模为1,629亿元，同比增3%。

**金融时报**

--建设银行 称，拟发行不超过220亿元人民币等值减记型二级资本工具，用于充实该行二级资本，提高资本充足率。

--记者评论指出，公开市场“央票续做+逆回购”组合操作的常态化，确立了未来一个时期的货币政策取向。

**证券时报**

--知情人士称，中国金融期货交易所有意推出短期利率期货，不过由于该品种比国债期货更加复杂，目前还处于研究阶段，尚未进入立项阶段。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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