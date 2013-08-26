《中国报摘》--其他报纸重要消息8月26日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--中国证监会发行部相关负责人表示，今年以来，上市公司债券和股票再融资保持平稳增长态势，再融资总额达3,445亿元人民币，同比增长23%。其中股权融资约1,816亿元，同比增55%，公司债规模为1,629亿元，同比增3%。
**金融时报**
--建设银行 称，拟发行不超过220亿元人民币等值减记型二级资本工具，用于充实该行二级资本，提高资本充足率。
--记者评论指出，公开市场“央票续做+逆回购”组合操作的常态化，确立了未来一个时期的货币政策取向。
**证券时报**
--知情人士称，中国金融期货交易所有意推出短期利率期货，不过由于该品种比国债期货更加复杂，目前还处于研究阶段，尚未进入立项阶段。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编