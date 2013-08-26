《中国重要政经日程》--8月26日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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============================近日重要政经日程=======================
8/29(四)
钢铁行业非钢产业大会在北京举行，至30日。
8/31(六)
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日
9/3（二）
第十届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，至6日。
9/4（三）
2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。
第二届金融街论坛在北京举行，至5日
9/5（四）
聚商(GICC)咨询公司将和西省煤层气行业协会在北京举办“第四届中国国际非常规油气峰会暨展览2013”，至6日。
9/10（二）
第五届拉丁美洲投资者论坛在北京举行，至11日。
9/11 (三)
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
9/14（六）
2013中国信托业高峰论坛在北京举行
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 丁琦)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编