《全球重要经济事件一览表》--8月26日-9月2日

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8月26日(一)

芬兰VANTAA--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在经济研讨会上讲话

8月27日(二)

瑞典哥德堡--欧洲央行执委科尔出席一会议的小组讨论，讨论主题为“货币政策的挑战：实战经验”(1100)。

德国DAUTPHETAL--欧洲央行执委亚斯穆森在经济和科学论坛讲话。(1700)。

瑞典哥德堡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席关于瑞典货币政策挑战的小组讨论(1100)。

加拿大安大略省--加拿大央行副总裁穆雷将在加拿大企业经济学家协会的年度政策会议上讲话。

维也纳--奥地利-欧洲经济论坛在阿尔普巴赫(Alpbach)举行(至8月31日)。奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)将在论坛上讲话。

8月28日(三)

诺丁汉--英国央行总裁卡尼在当地讲话。(1245)。

日本京都--日本央行副总裁岩田规久男在当地举行的研讨会上讲话(0500)。

悉尼--澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards将在“数字支付的未来大会”上讲话(2310)。

8月29日(四)

美国维吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Christopher Newport大学就“回顾美联储历史”发表讲话。

美国密西西比州--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将发表关于经济和货币政策的讲话(2245)。

奥地利阿尔普巴赫--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在当地举行的欧洲经济论坛发表讲话。

日本盛冈--日本央行审议委员森本宜久向企业领导人发表讲话。

8月30日(五)

美国孟菲斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策讲话(1200)。

卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行举行会议(与利率无关)。

9月2日(一)

俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)领导人特别代表会议。届时将讨论领导人联合声明(至9月5日)。

圣彼得堡--G20副财长会议。届时将讨论领导人联合声明(至9月5日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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