《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月26日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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*工商时报：
--10月1日电价涨定，国民党明日将召开党团大会，研商微调方向再拍板涨幅，其中原方案涨幅再打折已成共识，再打9折机率高，平均涨幅不到9%，预估可望本周确定。
--9月1日经建会主委管中闵将率团赴日本招商，成为赴海外大力行销台版自由经济示范区首发团，希望引进日本技术及资金，创造台日产业合作具体成功模式，并参访日立集团(Hitachi)，不排除带回台日合作签署投资意向书的好消息。
*经济日报：
--美国宽松货币措施（QE）可能退场，债券殖利率持续弹升，多家银行陆续着手财务新规划，发行次顺位金融债是主要方式，上周五止公告金额合计330亿台币，既拚业务，也锁住资金成本。
--行政院长江宜桦本周三将拍板进入第五代通讯技术（5G）准备期，预估5G国际通讯标准将在2018年诞生，未来五年将藉由三路径引领业者作智财布局、技术准备与推动频宽基础建设，以便日后可以〞实力派〞身分，参与国际标准制订。
--大陆工信部采购团昨（25）日抵台，大陆企业联想 、东风汽车 、长安汽车 、海信等随行，采购项目除了面板、印刷电路板（PCB），今年新增车用零组件、工具机等，其中光是联想的采购金额即可能上看千亿台币。大陆工信部副部长刘利华表示，〞本次采购金额不会令台厂失望。〞 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编