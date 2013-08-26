中国证券：今年上市公司再融资已达3,445亿元，同比增23%--证监会

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透上海8月26日 - 中国证监会发行部相关负责人日前表示，今年以来上市公司债券和股票再融资保持平稳增长态势，再融资总额达3,445亿元，同比增长23%。
上海证券报周一引述该负责人指出，其中上半年上市公司股权融资约1,816亿元，同比增长55%；公司债融资规模为1,629亿元，同比增长3%。
该负责人并对近日有关媒体报道的“上市公司再融资抽血A股，总规模接近2万亿”的说法进行了澄清，称2万亿元的统计口径并非仅为资本市场。
该负责人称，截至目前，除189家公司完成了总额3,400多亿元的再融资外；另外过会尚未发行的还有106家，计划融资额为2,427亿元；在审的则有108家，拟融资额约1,600多亿元。今年A股公司的股权融资近八成为非公开发行，家数则增长一倍多，受益面扩大。
该负责人还介绍了再融资审核的几类问题。他表示，审核重点包括投资决策论证不充分、募资投向披露不准确、利益输送以及变相短线交易等九大问题。今年以来被否决或自行终止、撤回的公司或多或少都存在这些问题。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编