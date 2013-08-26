《香港报摘》--信报8月26日

* 头版头条：

--中国建设银行 上半年净利略胜市场预期，惟上半年逾期贷款上升，分析员担心建行的不良贷款情况恶化。

* 其他：

--美国银行 所持建行 市值逾116亿港元H股股份禁售期将于本月底届满，对于会否于禁售期后出售建行的股份，美银发言人不予置评。

--汽车经销商大昌行 行政总裁叶满堂称，公司未来将透过并购增加4S店，并扩展售后服务以增加利润来源，预料今年底前将新增10间4S店。

--绿城中国 中期核心盈利按年增长19.6%至16.2亿元人民币，负债比率降至49.5%，不过下半年将继续加大融资力度。

--由何猷龙控制的新濠 以及其私人持有的凯升 将分别投资1,930万港元及1.8亿港元购入俄罗斯博彩度假村发展项目5%及46%的股权，该项目余下49%股权则由俄罗斯Elegant City以及台湾伍丰科技 持有。

--中国高速传动 中期亏损约2.89亿元人民币，其中超过一半亏损额来自坏账准备金。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞