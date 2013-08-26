《香港报摘》--信报8月26日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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* 头版头条：
--中国建设银行 上半年净利略胜市场预期，惟上半年逾期贷款上升，分析员担心建行的不良贷款情况恶化。
* 其他：
--美国银行 所持建行 市值逾116亿港元H股股份禁售期将于本月底届满，对于会否于禁售期后出售建行的股份，美银发言人不予置评。
--汽车经销商大昌行 行政总裁叶满堂称，公司未来将透过并购增加4S店，并扩展售后服务以增加利润来源，预料今年底前将新增10间4S店。
--绿城中国 中期核心盈利按年增长19.6%至16.2亿元人民币，负债比率降至49.5%，不过下半年将继续加大融资力度。
--由何猷龙控制的新濠 以及其私人持有的凯升 将分别投资1,930万港元及1.8亿港元购入俄罗斯博彩度假村发展项目5%及46%的股权，该项目余下49%股权则由俄罗斯Elegant City以及台湾伍丰科技 持有。
--中国高速传动 中期亏损约2.89亿元人民币，其中超过一半亏损额来自坏账准备金。（完）
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编