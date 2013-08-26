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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 08:45 BJT

《台湾重要政经日程》--8月26日

===================今日重要政经消息=====================

8/26(一)

--10:00 台经院公布7月景气动向调查记者会。

--14:00 电电公会发〞2013年中国大陆地区投资环境与风险调查。〞

--16:10 央行公布7月M2年增率。6月为年增4.82%。

=================近期重要政经消息======================

9/3(二)

--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

9/23(一)

--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。

9/25(三)

--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。

9/26(四) *--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。

10/10(四)

--国庆日休市一日。

11/20(三)

--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。

2014年

1/1 (三)

--元旦金融市场休市一日。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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