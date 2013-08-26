中港股业绩：中国太保上半年净利54.64亿元，同比增长107.1%

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透上海8月26日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周一刊登中报，受投资收益大幅增加等因素提振，上半年公司实现净利54.64亿元人民币，同比增长107.1%。
中报显示，太保 上半年保险业务收入达986.62亿元，同比增长9%；公司每股收益0.60元。
中报称，上半年公司投资收益为159.08亿元，同比增长47.7%，主要是利息收入、分红及证券买卖价差收入增加。
从偿付能力指标来看，太保集团偿付能力充足率为282%，较上年底下降30个百分点；其中财产保险达157%，较上年下降31个百分点，并接近150%监管红线。
中国太保A股上周五收报16.61元，过去一个月累计微跌0.7%。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编