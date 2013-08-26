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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 08:58 BJT

中港股业绩：中国太保上半年净利54.64亿元，同比增长107.1%

路透上海8月26日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周一刊登中报，受投资收益大幅增加等因素提振，上半年公司实现净利54.64亿元人民币，同比增长107.1%。

中报显示，太保 上半年保险业务收入达986.62亿元，同比增长9%；公司每股收益0.60元。

中报称，上半年公司投资收益为159.08亿元，同比增长47.7%，主要是利息收入、分红及证券买卖价差收入增加。

从偿付能力指标来看，太保集团偿付能力充足率为282%，较上年底下降30个百分点；其中财产保险达157%，较上年下降31个百分点，并接近150%监管红线。

中国太保A股上周五收报16.61元，过去一个月累计微跌0.7%。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站　here (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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