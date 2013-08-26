全球金市：金价下跌，因美联储削减刺激措施具有不确定性

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周六表示，如果没有经济放缓的“真正令人担心”的迹象，下月会议上美联储可能宣布削减购债规模的初步谨慎措施。
南非全国矿工协会周六给予金矿企业七天时间以满足工人最多加薪60%的要求，否则将举行罢工。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓量上升0.72%，或6.61吨，至920.13吨。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理将黄金期货和期权的多头押注增加至2月初以来的最高位，因美联储削减购债规模的时间具有不确定性。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编