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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 09:08 BJT

全球金市：金价下跌，因美联储削减刺激措施具有不确定性

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周六表示，如果没有经济放缓的“真正令人担心”的迹象，下月会议上美联储可能宣布削减购债规模的初步谨慎措施。

南非全国矿工协会周六给予金矿企业七天时间以满足工人最多加薪60%的要求，否则将举行罢工。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓量上升0.72%，或6.61吨，至920.13吨。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和基金经理将黄金期货和期权的多头押注增加至2月初以来的最高位，因美联储削减购债规模的时间具有不确定性。(完)

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(编译 于春红; 审校 张涛)

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