港报社评：免费电视困局何时才能改变？--明报8月26日

香港免费电视的困局持续经年，港人早已不耐烦。通讯事务管理局上周五证实亚洲电视投资者王征“实际控制”亚视运作，判亚视违反牌照条件，但只罚款100万港元，及勒令执行董事盛品儒离职，亚视的牌照依旧不动如山。现行罚则是否过轻当然应该检讨，但治本之道还是政府应尽快推出新免费电视牌照，引入竞争。

广管局（即现通讯局）于2010年审理亚视股权变动，财务投资者王征当时提出书面“不控制承诺”，即无权对亚视行使实际控制，但广管局2011年接获投诉，指王征干预亚视运作，报告上周五终于公布。报告形容亚视“管治差劣”，王征明显在亚视担当重要角色，甚至连持牌人盛品儒亦对他“言听计从”。

如今亚视被判违例，盛品儒虽然要在9月2日前离职，但碍于王征的投资者身分，当局根本无法直接惩处。至于区区100万港元的罚款，判罚是重是轻，公众心中有数。这反映现行规定未能符合港人期望，也难以迫使电视台有真正的改变。政府应深入检讨相关罚则。

但港人最关注的，还是节目质素。大量公众批评无綫及亚视节目种类贫乏。今次事件后，亚视虽然被证实严重违规，但在可见的将来牌照依旧不动如山，电视业的格局依旧不变。

要令电视行业回复活力，最佳办法只有一个——引入竞争。增发免费电视台牌照一事已拖延经年，政府只一再重申牌照申请仍在处理中。现实告诉我们，新牌照一日不发出，香港的电视业都不可能有本质上的改变。长此下去，曾经风行全球华人社区的香港电视文化产业，势将加速走向衰亡。(A03)