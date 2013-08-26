港报社评：要微博清谣，须资讯透明--星岛日报8月26日

这几天，唯一能够与薄熙来案争夺内地亿万网民眼球的，是接连有微博红人被捕。 微博突破官方传媒控制的功效宏大，俗称“大V”的身分经过验证的网络名人，担任左右群情的意见领袖。

拥有10万以上粉丝的“大V”有接近2万人，有3,300个“大V”拥有100万以上粉丝，有200个“大V”拥有超过1,000万个粉丝，昨日公布因嫖妓被北京公安行政拘留的“官二代大V”薛蛮子，拥有超过1,200万个粉丝。

薛蛮子嫖妓被逮个正着，官方微博公告于世，时间与当局大动作打击微博谣言之风甚为巧合。中央电视台日前在新闻联播中，呼吁网络“大V”勿变“大谣”。

微博等网络新兴媒体发挥全民监察政府的功能，远比传统媒介活跃。内地机构发表《中国新媒体发展报告》蓝皮书，指出过去3年来反腐案件首次曝光于新媒体的数量，是传统媒体的双倍。不过，报告指出新媒体产生“新谣言”，去年1月至今年1月的100件微博热议案例中，出现谣言的比例超过三分一。

博出位的，不止是娱乐圈煲水新闻。今年5月一个外省少女在北京一个商场跳楼，有博主谣传她被强奸而警方不立案处理，引起大量民众包围商场。这些谣言经“大V”转载评点后，影响力无限扩大，有些“大V”乾脆自己造谣，不止满足一些人的“八卦”心理，还以发表不利言论来要胁勒索。

官方希望净化微博，用力太少不济事，用力太大却可能产生寒蝉效应，损害言论自由和监察政府之效。正本清源之道，还是提升官方资讯透明度和反应速度，令国民不需要靠小道消息来了解真相。(A05)