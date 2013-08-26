港报社评：上海设自贸区，香港岂能安枕--信报8月26日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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商务部上周透露，国务院已正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区，被视为李克强政府深化改革的“试验田”，透过进一步开放，造就一个类似香港、也有别于香港的“自由港”，清楚看到此举是为新一轮改革开放奠基的起步点。
上海自贸区比保税区与发展新区更彻底开放，区内将实现贸易自由化、金融创新；更试验人民币资本账目完全开放，改革动作很大。更重要一点是，在国家战略层面，亦可作为加入由美国主导的“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”（TPP）的对外窗口。
自金融危机后，美国经济缺乏制造业支撑的缺点暴露无遗，总统奥巴马说服国会批准与南韩和秘鲁等的自由贸易协议，目前更积极在亚太区推动TPP，启动欧美自贸谈判，推进“跨大西洋贸易暨投资伙伴协定”（TTIP）。
由此可见，奥巴马推动“再工业化”，把重振美国经济雄风的期望寄托在TPP和TTIP之上。如今国务院批准上海设自由贸易试验区，无疑是应对全球经贸发展新变局所试走的一步。
有关建设已提请人大常委会审议，一旦试验成熟，复制服务全国，足以使上海蜕变成为“国家级”的国际金融中心，而香港作为地区金融中心的竞争优势，从贸易到金融服务必然逐步受到削弱。
虽然商务部强调，成立上海自贸试验区，不会对香港贸易和外资产生负面影响，然而，中长期看，面对上海“变身”，香港需要未雨绸缪，过去有分析指出，上海和香港金融“双中心”可以功能互补，上海集中面对国内，香港则面对国际。这个想法，如今肯定需要加以深刻反思。(A02)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编