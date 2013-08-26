港报社评：尽大国责任，美俄须抑叙利亚化武--经济日报8月26日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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因应叙利亚有动用化武迹象，美国加派战舰驻地中海，国际介入叙利亚似箭在弦上，惟美国困于“伊拉克症候”，与俄罗斯更各有利益盘算，叙利亚化武血腥恐将更血流成河。
叙利亚政府与反对派互相指摘对方动用化武，皆因动用化武或将改变国际社会对叙利亚乱局的态度，尤其美国总统奥巴马一年前已警告，叙利亚动用化武是红线。
然而，奥巴马是否真的勇于向叙利亚动武，不无疑问，此除因他在连任后，表明要将注意力集中于内政之外，更重要的是他与美国国民都患上“伊拉克症候”。美国于九一一后先后挥军阿富汗与伊拉克，至今未稳两国局势，此表明美国胜仗容易，烂局却难以收拾，。
埃及乱局亦令美国警觉，阿拉伯之春带来的未必是对美国友善的政权。相信正因如此，奥巴马近日表示，向叙利亚动武，美国或被拖进代价极高昂的对外干预，且可能衍生更大的地区仇恨。
但对自居世界警察的美国而言，又不能对化武屠杀平民袖手旁观，故奥巴马最希望是通过联合国议案，制裁以至多国出兵叙利亚维和；然而，此很可能又再遭俄罗斯反对。
此前俄罗斯已三次否决联合国安理会对叙利亚的议案，此因叙利亚除了是俄国在中东少有的盟友、叙利亚塔尔图斯港是俄国在独联体以外唯一海外军事基地外，亦是其防范“颜色革命”向独联体推进的屏障、与美国在中东角力的杠杆点。
但叙利亚内战已造成无数死伤，美俄虽各有计算，但已是时候向国际显示大国责任，安理会达成议案派出维和部队，抑止叙利亚再现化武屠杀。(A08)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编