《新兴市场重要经济事件预告》--8月26日-9月2日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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8月26日(一)
耶路撒冷--以色列财长Yair Lapid举行新闻发布会。
耶路撒冷--以色列央行发布利率决定。
8月27日(二)
首尔--韩国央行总裁金仲秀为央行货币政策竞赛最后一轮致开幕辞。
首尔--韩国央行总裁金仲秀与投行分析师会面(2230)。
布拉格--捷克央行副总裁Vladimir Tomsik和委员会成员Eva Zamrazilova在一场消费金融会议上发表演说(0500)。
8月28日(三)
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月29日)。
8月29日(四)
尼日利亚阿布贾--非洲开发银行和尼日利亚财政部就基础设施建设进行政策对话。尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala将为活动揭幕。与会人员还有非洲开发银行副总裁和首席经济学家Mthuli Ncube。
圣地亚哥--智利央行将发布8月货币政策会议记录(1230)。
8月30日(五)
暂无重要经济事件。(完)
9月2日(一)
圣彼得堡--20国集团(G20)代表会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。
圣彼得堡--G20财长代表会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。
***蒙罗维亚--非洲开发银行集团总裁Donald Kaberuka主导专门高级别小组会议，议题为局势脆弱的国家。发言人包括东帝汶财长Emilia Pires。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编