《全球主要国家债券发行预告》--8月26日-9月2日

路透8月26日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/26 1350 法国 标售国库券(BTF) 8/27 西班牙 三个月和九个月期国库券 8/27 日本 20年期政府公债 8/27 美国 两年期公债 8/27 意大利 标售零票息/BTPEI债券 8/28 意大利 标售国库券 8/28 美国 五年期公债 8/29 日本 两年期公债 8/29 日本 三个月期贴现国库券 8/29 美国 七年期公债 8/29 意大利 标售中长期公债 9/2 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 张若琪 审校 石冠兰)