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债券 | 2013年 8月 26日 星期一 09:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月26日-9月2日

路透8月26日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
    
 日期    时间    国家      规模     发行细节
 8/26    1350    法国               标售国库券(BTF)
 8/27            西班牙             三个月和九个月期国库券
 8/27            日本               20年期政府公债
                                    
 8/27            美国               两年期公债
                                    
 8/27            意大利             标售零票息/BTPEI债券
                                    
                                    
 8/28            意大利             标售国库券
 8/28            美国               五年期公债
                                    
 8/29            日本               两年期公债
 8/29            日本               三个月期贴现国库券
 8/29            美国               七年期公债
 8/29            意大利             标售中长期公债
 9/2     1350    法国               标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 张若琪 审校 石冠兰)

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