港报财经评论：过度投资回归平衡--信报8月26日

过度投资回归平衡/ 习广思

环球投资市场由资金流主导，跟红顶白是目前的投资策略。美国退市恐惧第二波较想像中严重，资金取向愈见明显。上周美国股债齐跌，美债急扑至2.9厘高位，3厘是关键水平，美股调整后在周五见支持。根据EPFR数据，美股互惠基金上周有200亿美元净流出。美银美林数据则指出，SPDR标普500ETF录得近100亿美元赎回。两项数据均发出一个强烈讯号，美股录得5年来最大的资金流出。上周资金持续从新兴国家的股债市场流出，中国的经济数据虽然稳定下来，惟资金流出情况未有停止，连续15个星期录得资金流出。巴西股市情况更差，资金流出情况是35星期以来最严重。央行救亡后，当地股汇市在上周五反弹。那么，钱向哪里走？答案是货币基金，还有欧洲股票。

EPFR数据反映货币基金吸资高达220亿美元，欧洲股票录得资金流入100亿美元，是连续第8个星期录得资金流入。美国债息急升，但资金未有弃债从股，投资者反而选择隔岸观火。资金重回新兴市场机会不大，虽然中国宏观经济数据回稳，经济硬着陆忧虑减缓，股市下跌风险较细，但要环球资金重新配置中资股，似乎未有足够条件。中国内地经济回稳，反令中资股再次成为甜品，即资金短线投机对象。相反，欧洲经济走出衰退，德国经济增长及消费恢复，MarkitEconomics编制的8月制造业PMI回升至51.3，资金重回欧洲股市，但谈复苏仍言之尚早。美国酝酿退市，新兴市场掀起风浪，欧股算是一个天气较稳定的港口。近期买卖双方都开始留意欧股。

复苏故事，信不信由你，但资金愿意配合的话，股市便会有反应。Oppenheimer首席策略师John Stoltzfus表示，投资者开始考虑在美股以外市场作分散风险，特别是欧洲经济数据渐见改善。法兴资产配置策略师Alain Bokobza预测，欧洲有可能录得1,000亿美元资金流入，理由是投资者配置不足。Bokobza的看法是，联储局退市将有利欧洲股票。市场发展总是摇荡，发展到某个阶段时，就会回归到一个较平衡的位置。就如市场情绪，总是在恐惧与兴奋之间摆荡，当投资者过度亢奋后，资产价格很大机会被抛售，回落到一个较合理的价格水平。恐惧来袭时，也可能跌至过低水平，因而找到支持，再因为某些因素回升。眼前的投资市场是长达5年的低息所造成的疯狂现象，是资金长年投机后的一个败局。(B01)

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圆汇上试97支持位/ 苏子

本周市场的炒作焦点，预料将是美国可能于9月收水的机会下降，令美国10年期债息可以承接上周五已经急挫2.42%，至2.81厘水平的弱势，进一步回落至2.8厘心理关口以下，从而带动与美债息率相关性极高的美元兑日圆，结束过去两周的强劲反弹势头，并再度测试97的短期关键支持位。上周五美国公布差劲的7月新屋销售数据及Jackson Hole央行年会参与者，多倾向联储局不用急于退市的立场，加上最近两周美国10年期国债息率虽然显着上升并创两年新高，但美汇指数却下试周线一目均衡图的云雾支持区。同时，美元兑日圆亦未能趁机一举突破100天SMA关键阻力，故担心本周稍后美元的走势，或在市场一片看好声中正式掉头回落的可能性正大增；更可能会失守最近三周一直获得承接力的周线一目均衡图云雾区，并考验200周SMA支持。

至于届时美元兑日圆预料跟随美元已经转弱的势头，成功跌破97支持，并朝着本月8日所造的95.77低位支持迈进。上周五美元兑日圆的走势可说是极具启示性，因为汇价于上周五亚洲市已见突破100天SMA阻力，可惜却未能进一步挑战另一关键阻力位99.34；反而高位却一直受制于自5月22日的103.73高位向下延伸的下降阻力线，反映市场有一股力量似乎正力阻美元兑日圆成功破关而上。

由于上周五美元兑日圆最后以十字星待变形态收市，因此，若今天能以大阴烛回落至20天SMA支持附近收市，则日线图便会呈现一组不利后市的黄昏之星形态，不利汇价大方向。(B08)