港报财经评论：中石油增长，看炼油燃气--经济日报8月24日

中石油增长，看炼油燃气/ 余少文

中国石油 因出售资产而录得中期盈利增长，未来盈利表现看炼油和天然气业务能否好转，证券商普遍看好中石油，平均目标价10.6港元，潜在上升空间25%。中国内地股市先升后挫，成交额更超过2,100亿元人民币，累及国企指数10,000点得而复失，全日跌35点或0.4%，收报9,932点，成交额126亿港元，不足40%主板H股可以逆市上升。而红筹指数升9点，报4,263点，成交额49亿港元。国企指数昨日反弹动力明显不足，或是周末假期因素，乐观而言，仍处于上升通道内，可望继续反覆走高，若能升破俗称牛熊分界线的250天线，后市可以更加乐观。中资股中期业绩不会有惊喜，尤其内银股预期盈利放缓下，除非有重大利好消息，否则难刺激大市走高。

由于国企业绩期下周结束，加上下周又有期指结算，维持观望看法，预料市场焦点会逐步放在10月份身上，因为中资股第三季业绩披露下，可以知道中国内地经济下半年有否改善，更重要是中国内地十八大三中全会预计会在10月份召开，相信中国会为明年经济作出定调，又会是股民为明年策略作出部署时候。虽然内银股没有令人惊喜之处，但对中石油有小小憧憬，因为国际油价在第二季较第一季继续升。国家发改委在3月底修订了成品油价格机制，将成品油调价周期由22个工作日缩短至10个工作日，并取消挂靠国际市场油种平均价格波动4%的高价幅度限制，只要油价持续上升，中国内地成品油可更快上调价格。

故预期中石油炼油业务可获改善及支持盈利，但中石油上半年盈利只增长5.6%至655亿元人民币，低于市场预期，其中第二季赚295亿元人民币，半年每股盈利0.36元人民币，股息0.1611元人民币，以昨日收市价8.5港元计算，半年息率约2.4厘。当中炼油业务经营亏损77.7亿元人民币，较去年同期减亏155.4亿元人民币，炼油业务亏损并不出奇，但第二季经营亏损62亿元人民币，较第一季多出46亿元人民币，扭转去年第三季以来按季收窄的走势，令人失望。即使天然气及管道业务在第二季录得208亿元人民币经营利润，但进口天然气上半年亏损275亿元人民币，当中130亿元人民币亏损在第二季，证券商亦指出中石油出售天然气管道资产，可录得200亿至240亿元人民币特殊收益，为公司带来投资盈利每股0.12元人民币，否则每股盈利只有0.24元人民币，上半年是跌而不是升。(B03)