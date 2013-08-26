中国证券：将光大“乌龙指”事件当偶然不利于消除风险--人民日报

路透北京8月26日 - 人民日报周一刊登评论文章称，光大证券“乌龙指”事件显示金融市场的脆弱性有时超出想象。将“乌龙指”当作偶然事件的定性，并不利于及时消除风险萌发的土壤，不利于防范类似问题再次发生。

文章称，在资本市场的创新过程中，不能存在侥幸或者“差不多”的心理，必须慎之又慎，在制度设计上留出足够“安全冗余”，才能杜绝风险事件的发生。

“事件发生后，有关方面认为，这是一起极端个别事件。显然，将“乌龙指”当作偶然事件的定性，并不利于及时消除风险萌发的土壤，不利于防范类似问题再次发生。”文章称。

仅仅70多亿元人民币的交易，就在数十万亿市值的市场中掀起惊涛骇浪，是最大的意外。的确，在股市中，个股操纵并不少见，但要操纵大盘，似乎不太可能。

文章指出，这次事件对现有指数的抗操纵性有了新的认识。从调查情况看，光大证券是无心之错，并无操纵市场的故意。然而，它却揭示了这种可能性--如果有人刻意操纵如中国石油 、工商银行 等总市值巨大、可自由交易市值很小的股票，就能达到“四两拨千斤”控制上证综指的效果。

作为股指期货标的的沪深300指数虽是以自由流通市值为权重，稳定性相对较好，但从这次事件看，指数之间不可避免会“传染”和联动。因此，如何增强指数编制的科学性，提高其抗操纵性，并完善现货和期货间跨市场的监管，已是较为紧迫的问题。 文章称，问题发生在光大证券这样的“正规军”身上，也让人颇为意外。事件发生前，券商尤其是大券商，给人们的印象是资本充足，流动性充沛，风控体系健全，业务运营规范。

然而，此次事件暴露出光大证券在内控机制、风险意识等方面的诸多缺陷。这也不免让人心有疑问：究竟是个别现象还是行业普遍问题？还有多少“隐而未发”的风险点？无论是监管者还是证券行业自身，恐怕都需要一个仔细的排查，对这些问题有明确答案。 文章指出，事件发生后，振荡波传播速度之快，同样是一个意外。甚至一些专业投资机构也成为传言的制造者和传播者。由于这些传言的鼓动，指数仅在十几分钟后就出现了二次拉高。正是这波上涨，吸引了大量散户跟风，与指数的瞬间异动相比，对投资者造成的伤害更大。

“事实上，就此次事件的处置而言，相关方面的反应速度并不慢，只是没有跟上传言的扩散速度。这也提醒我们，在互联网时代，面对紧急事件时，监管只有实现更快速反应，才能有效控制其负面影响，从而更好保护投资者的利益。”