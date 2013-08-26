英国央行：副总裁宾恩称利率指引旨在提振市场信心

路透伦敦8月24日 - 英国央行副总裁宾恩周六称，英国央行决定提供利率变化的明确指引，是为了提振消费者和企业增加支出的信心。

他表示，利率指引主要目的不是为了向经济注入更多刺激措施，而是应会降低市场利率过早提高而损害经济复苏的风险。

“利率指引主要是为了明确我们的反应机制，而非通过提前承诺具有时间不一致性的‘越来越持久的’政策路线，从而注入额外刺激措施，”宾恩表示。

“不过，通过减少我们行为的不确定性，我们的目的是鼓励家庭和企业支出和投资。”

宾恩是货币政策委员会中第二位公开表态的高官。英国央行新任总裁卡尼此前宣布，央行将不会在失业率跌至7%前升息。