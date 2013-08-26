英国央行：副总裁宾恩称利率指引旨在提振市场信心

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透伦敦8月24日 - 英国央行副总裁宾恩周六称，英国央行决定提供利率变化的明确指引，是为了提振消费者和企业增加支出的信心。
他表示，利率指引主要目的不是为了向经济注入更多刺激措施，而是应会降低市场利率过早提高而损害经济复苏的风险。
“利率指引主要是为了明确我们的反应机制，而非通过提前承诺具有时间不一致性的‘越来越持久的’政策路线，从而注入额外刺激措施，”宾恩表示。
“不过，通过减少我们行为的不确定性，我们的目的是鼓励家庭和企业支出和投资。”
宾恩是货币政策委员会中第二位公开表态的高官。英国央行新任总裁卡尼此前宣布，央行将不会在失业率跌至7%前升息。
至于近期利率预期的变化是否正常，宾恩未予置评，但他警告投资者说，不要假设所有央行都会同时退出刺激措施。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。