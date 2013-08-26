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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 10:00 BJT

****《港报快速浏览》--8月26日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：免费电视困局何时才能改变？--明报                                  
 港报社评：要微博清谣，须资讯透明--星岛日报                                  
 港报社评：上海设自贸区，香港岂能安枕--信报                                  
 港报社评：尽大国责任，美俄须抑叙利亚化武--经济日报                          
 港报社评：薄案审理凸显程序正义法治精神--文汇报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：过度投资回归平衡--信报8月26日                                 
 港报财经评论：中石油增长，看炼油燃气--经济日报8月24日                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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