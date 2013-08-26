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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 09:35 BJT

芝加哥期市：大豆创11个月新高、玉米涨逾2%，受Pro Farmer预估激励

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 652.75 6.75 +1.04% +1.91% 660.32 52

CBOT玉米 481.50 11.50 +2.45% +3.66% 474.89 61

CBOT大豆 1358.00 30.00 +2.26% +5.54% 1244.69 64

CBOT稻米 $15.62 $0.04 +0.22% +0.06% $15.56 66

美国原油 $106.98 $0.56 +0.53% +0.53% $106.02 58

汇率

欧元/美元 $1.339 $0.001 +0.05% +0.25%

美元/澳元 0.902 0.000 -0.02% +0.13%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校)

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