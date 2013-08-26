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货币新闻 | 2013年 8月 26日 星期一 09:36 BJT

****市场聚焦:美欧美货币巨头重显竞争迹象，增添新兴市场风险--PDF版本****

美联储退出史无前例的宽松政策预期，再度引发东亚等新兴经济体金融市场的大幅震荡。考察显示，经常项目状况恶化以及外债规模尤其是短期外债规模庞大的经济体，在未来全球宽松政策退出进程中将可能面临更大的负面冲击。

不仅如此，以德国为首的欧元区经济重新开始恢复，正在帮助欧元重拾在全球货币体系中的竞争力。这可能使得全球退出量化宽松政策的步伐加快，从而增添新兴市场的风险。 欲浏览这篇市场聚焦的简体版PDF，请点选 link.reuters.com/pyf62v 欲浏览这篇市场聚焦的繁体版PDF，请点选 link.reuters.com/ryf62v

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