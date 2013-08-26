路透专访：若经济不出现忧心迹象，9月可审慎采取首次行动--美联储洛克哈特

**已箭在弦上**

市场认为联储将在下次会议开始减码，洛克哈特的评论显示，要延至今年稍后才行动的门槛相当高，至少他是那么认为。虽说如此，他解释道没什么是板上钉钉的。

“我不认为9月就一定是定论。也可能是10月，或12月。时机将由委员会判断。”他是指美联储2013年剩下的另两次会议。

洛克哈特同意，8月的就业报告是目前和下次会议间，决策官员可兹获得的最重要信息。

他不愿具体提出他赞成的削减规模，只称规模适度；尽管或有技术上因素让做出较大幅减码也讲得通。