中国经济：出现积极变化和更明显的企稳迹象--统计局

标题新闻：本周美国活跃钻机增10座至662座，连升第11周，本季增幅为2011年第二季来最大－贝克休斯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京8月26日 - 中国国家统计局发言人周一表示，中国经济出现积极变化和更明显的企稳迹象，外部环境也有改善。
发言人称，中国能够实现今年经济增长预期目标，中国的政策微调增强了企业对宏观经济的信心。
中国年初确定的GDP增幅为7.5%。7月份的数据已显示中国经济正在企稳，7月工业增加值同比增长9.7%，远高于路透调查预估中值9%，为五个月最高位；当月社会消费品零售总额同比增长13.2%，1-7月固定资产投资增速为20.1%，路透调查中值分别为13.5%和20%。
7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%，路透调查预估中值分别为上涨2.8%和下降2.2%。7月CPI环比微升0.1%；PPI环比下降0.3%，而此前连续三个月均为环比下降0.6%。（完）
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的美国工 业生产和产能利用率的年度修正数据。 在以下表格，“产出”是工业产出较上月或较上年同期的百分比变动 ，“产能利用率”是一个月或一年的总工业产能利用率。月度数据是经季 节调整，年度数据没有经季节调整(2012=100)。 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.1 持平 75.9 75.4 17年1月 -0.1 -0.1 75.9 75.5 16年12月 0.7 0.6 76.0 75.6 制造业 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.5 0.5 75.8 75.6 17年1月 0.6
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。