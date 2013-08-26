欧洲经济：ECB管委魏德曼认为央行不会改变货币政策立场--德国商报

路透柏林8月25日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼周日表示，认为央行不会改变目前的货币政策立场。欧元区近日出炉的经济数据强劲，令人寄望央行会改变立场。

魏德曼在接受德国商报(Handelsblatt)采访时还称，预计在较长一段时间不会加息，是基于央行的货币政策策略和经济预估。魏德曼亦为德国央行总裁。

“如果新数据带给我们不一样的物价稳定性前景，那么我们也将调整货币政策的方向，”他对该报称，但补充道，前瞻性指引与一些条件相关联，并不是一种承诺。

欧洲央行7月表示，将在“较长期内”维持利率于记录低位，这是其首次使用前瞻性指引。它在8月1日会议上重申了这项指引。

在那以后，欧元区经济显示增强迹象，减轻了央行调降目前已处于记录低位0.5%的指标利率的压力。央行下次政策会议将于9月5日召开。

魏德曼亦对德国商报表示，低利率不会保持数年，指称超宽松货币政策的经济效果将随着时间的推移而减小，金融稳定性面临的风险将加大。

他表示，说欧债危机已经结束，是不对的。