版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 09:55 BJT

金属期市：沪铜触及逾四个月以来最高位，受全球经济复苏的憧憬激励

美国和中国制造活动上周达到多个月来的高点，欧元区增长也好于预期，加强了全球经济正在好转的预期。

美国7月独户型房屋销售大幅下滑至九个月低点，这给该国住房市场复苏蒙上阴影。

德国周五确认其第二季成长速度创下逾一年来最快，而英国的成长幅度也修正至和德国看齐的水准。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的报告，截止8月20日当周，对冲基金和资金经理人将铜市场的净多头部位增至2月以来的最高水平。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐