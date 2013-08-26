金属期市：沪铜触及逾四个月以来最高位，受全球经济复苏的憧憬激励

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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美国和中国制造活动上周达到多个月来的高点，欧元区增长也好于预期，加强了全球经济正在好转的预期。
美国7月独户型房屋销售大幅下滑至九个月低点，这给该国住房市场复苏蒙上阴影。
德国周五确认其第二季成长速度创下逾一年来最快，而英国的成长幅度也修正至和德国看齐的水准。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的报告，截止8月20日当周，对冲基金和资金经理人将铜市场的净多头部位增至2月以来的最高水平。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编