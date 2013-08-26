《香港报摘》--其他报纸重要消息8月26日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
*明报：
--主要从事印刷及包装业务的鸿兴印刷 执行主席任泽明称，整体行业未见明显复苏迹象，但商家宁愿集中在某些大型厂房下单，令包括鸿兴在内的厂家受惠，而公司对第三季生意有信心。
--华电福新能源 中期纯利按年上升28.1%至8.5亿元人民币，每股基本盈利0.1121元，发电量增长约39%至1,629.3万兆瓦时。
*星岛日报：
--位于沙田九肚豪宅地将于本周五截标，可建楼面逾32万方尺，业界预期楼面尺价约8,300-9,300港元，项目估值至少逾26亿港元。
*苹果日报：
--中信资源 中期纯利按年倒退54%，至1.04亿港元，因新兴市场放缓令能源和商品需求下降，以及澳元兑美元大幅贬值的影响。
--澳门励骏 与日本弹珠机营运商Dynam 订立合作备忘录，Dynam在明年起会于澳门渔人码头设立及营运最少100个电子游戏，并会向励骏支付租金。
*东方日报：
--光大国际 执行董事兼行政总裁陈小平称，会伸延业务地区，由沿海到内陆、由城市到农村、由国内到国外，但强调不会盲目扩张，所有环保及新能源业务的项目回报率均要求不低于10%。
*文汇报：
--宏安 主席邓清河表示，计划斥资约3-4亿港元翻新荃湾海滨花园的商场并打造成“市区OUTLET”，希望两年后回报率可增加至10%以上，预计明年11月完成翻新。
*大公报：
--婴儿手推车及耐用品生产商好孩子国际 中期纯利约9,700万港元，按年减少3.47%，主要受累于海外市场收益减少以及中国内地经济增长放缓。
--环保及节能解决方案供应商--国电科技环保 中期纯利约1.7亿元人民币，大跌33.6%，每股盈利0.028元。（完）
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编