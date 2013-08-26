《香港报摘》--其他报纸重要消息8月26日

*明报：

--主要从事印刷及包装业务的鸿兴印刷 执行主席任泽明称，整体行业未见明显复苏迹象，但商家宁愿集中在某些大型厂房下单，令包括鸿兴在内的厂家受惠，而公司对第三季生意有信心。

--华电福新能源 中期纯利按年上升28.1%至8.5亿元人民币，每股基本盈利0.1121元，发电量增长约39%至1,629.3万兆瓦时。

*星岛日报：

--位于沙田九肚豪宅地将于本周五截标，可建楼面逾32万方尺，业界预期楼面尺价约8,300-9,300港元，项目估值至少逾26亿港元。

*苹果日报：

--中信资源 中期纯利按年倒退54%，至1.04亿港元，因新兴市场放缓令能源和商品需求下降，以及澳元兑美元大幅贬值的影响。

--澳门励骏 与日本弹珠机营运商Dynam 订立合作备忘录，Dynam在明年起会于澳门渔人码头设立及营运最少100个电子游戏，并会向励骏支付租金。

*东方日报：

--光大国际 执行董事兼行政总裁陈小平称，会伸延业务地区，由沿海到内陆、由城市到农村、由国内到国外，但强调不会盲目扩张，所有环保及新能源业务的项目回报率均要求不低于10%。

*文汇报：

--宏安 主席邓清河表示，计划斥资约3-4亿港元翻新荃湾海滨花园的商场并打造成“市区OUTLET”，希望两年后回报率可增加至10%以上，预计明年11月完成翻新。

*大公报：

--婴儿手推车及耐用品生产商好孩子国际 中期纯利约9,700万港元，按年减少3.47%，主要受累于海外市场收益减少以及中国内地经济增长放缓。

--环保及节能解决方案供应商--国电科技环保 中期纯利约1.7亿元人民币，大跌33.6%，每股盈利0.028元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞