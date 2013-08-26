《汇市简讯》美元兑日圆因伦敦市场休市而走势淡静

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0131GMT
* 美元兑日圆在东京市场开市后几近毫无变动，在98.70附近窄幅波动
* 盘初美元兑日圆曾挫跌至98.17，98.35下方的停止单被触发
* 由于今日伦敦市场适逢假日休市，汇市可能将维持淡静走势
* 位于98.76-77的一目均衡云区将是今日关注的重点
* 日本机构投资者及其他市场人士静待时机，以逢低吸纳。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编