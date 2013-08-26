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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 10:04 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆因伦敦市场休市而走势淡静

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* 美元兑日圆在东京市场开市后几近毫无变动，在98.70附近窄幅波动

* 盘初美元兑日圆曾挫跌至98.17，98.35下方的停止单被触发

* 由于今日伦敦市场适逢假日休市，汇市可能将维持淡静走势

* 位于98.76-77的一目均衡云区将是今日关注的重点

* 日本机构投资者及其他市场人士静待时机，以逢低吸纳。(完)

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