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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 10:01 BJT

科技产业：苹果及三星在专利诉讼中无须公布获利细节--法院

路透8月23日 - 一联邦上诉法院周五裁定，苹果 和三星电子 在进行专利诉讼时无需向美国法院递交详尽的财务细节。

美国华盛顿巡回上诉法院逆转了下级法院的判决，原先下级法院下令要求两家公司接露包含获利和销售讯息的部分文件。

“我们认为在司法过程中保护公众利益至为重要，同时促进各界了解这些过程同样重要，”上诉法院三名法官指出。“然而这个利益不能延伸至对各方私密资讯的好奇心，特别是这些私密资讯并非判决核心依据。”

三星电子拒绝置评，无法立即取得苹果代表的评论。

尚无法取得要求接露这些资讯的游说团体First Amendment Coalition的评论。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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