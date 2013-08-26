科技产业：苹果及三星在专利诉讼中无须公布获利细节--法院

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透8月23日 - 一联邦上诉法院周五裁定，苹果 和三星电子 在进行专利诉讼时无需向美国法院递交详尽的财务细节。
美国华盛顿巡回上诉法院逆转了下级法院的判决，原先下级法院下令要求两家公司接露包含获利和销售讯息的部分文件。
“我们认为在司法过程中保护公众利益至为重要，同时促进各界了解这些过程同样重要，”上诉法院三名法官指出。“然而这个利益不能延伸至对各方私密资讯的好奇心，特别是这些私密资讯并非判决核心依据。”
三星电子拒绝置评，无法立即取得苹果代表的评论。
尚无法取得要求接露这些资讯的游说团体First Amendment Coalition的评论。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编