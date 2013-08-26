香港个股：北京控股行政总裁周思出任中国燃气主席，两公司订战略框架

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透香港8月26日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气 称，委任北京控股 行政总裁周思为公司主席及执行董事，自上周五生效，两家公司并订立战略框架协议，将以合资合作等多种形式共同投资开发国内燃气市场。
周思身兼北京控股副主席以及母公司北京控股集团副董事长的职务。此前北京控股向母公司收购中国燃气约22%的股份，作价逾82亿港元，并成为中国燃气的单一最大股东。
不过中国燃气在公告中称，原大股东及高管刘明辉仍为董事会执行主席。联交所的资料显示，刘明辉的持股为21.12%。
中国燃气与北京控股在城市燃气供应业务上是竞争对手，透过入股后，两家公司于上周五订立一项战略合作框架协议，双方将以合资合作形式在燃气领域进行共同开发投资，以及在上游管线、下游供应、加气站及三联供等服务上发挥和协同彼等各自的优势。
香港时间10:38，中国燃气涨2.39%，报8.13港元；北京控股则跌0.86%，报52.05港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编