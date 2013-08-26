香港个股：北京控股行政总裁周思出任中国燃气主席，两公司订战略框架

路透香港8月26日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气 称，委任北京控股 行政总裁周思为公司主席及执行董事，自上周五生效，两家公司并订立战略框架协议，将以合资合作等多种形式共同投资开发国内燃气市场。

周思身兼北京控股副主席以及母公司北京控股集团副董事长的职务。此前北京控股向母公司收购中国燃气约22%的股份，作价逾82亿港元，并成为中国燃气的单一最大股东。

不过中国燃气在公告中称，原大股东及高管刘明辉仍为董事会执行主席。联交所的资料显示，刘明辉的持股为21.12%。

中国燃气与北京控股在城市燃气供应业务上是竞争对手，透过入股后，两家公司于上周五订立一项战略合作框架协议，双方将以合资合作形式在燃气领域进行共同开发投资，以及在上游管线、下游供应、加气站及三联供等服务上发挥和协同彼等各自的优势。

香港时间10:38，中国燃气涨2.39%，报8.13港元；北京控股则跌0.86%，报52.05港元。（完）

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