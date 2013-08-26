《投资焦点》新兴市场资产：已跌到底部还是仍在下落的刀？

撰稿 Sujata Rao 编译 艾茂林/戴素萍/于春红/洪曦

路透伦敦8月23日 - 新兴市场资产现在看上去非常便宜，备受打压的价格可能为未来回报提供坚实基础。但如果现在冒险尝试投资新兴市场，应当作好短期内进一步亏损的准备。

发展中国家的股票、债券和货币普遍正在遭受多年未见的大溃退。资产估值看来相当便宜--不管以新兴市场自身历史来看，还是以未来前景衡量，皆是如此。

不过另一方面，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能减少印钞的前景几乎肯定将会推高美国公债收益率，全球借贷成本升高将全面冲击新兴国家的经济成长。

而且，像印度卢比和巴西雷亚尔等货币的贬值令人感到担忧，因为贬值侵蚀了外资从当地股市和债市获得的回报。

然而，尽管这种忧虑加剧了抛售动能，但便宜的估值开始吸引一些投资者注意，他们看重的是这个市场数月甚至数年后的前景。

比如摩根大通资产管理就表示，正在买入便宜的新兴市场股票来充实投资。

“虽然新兴市场消息面很糟，但我们要强调的是这里不会发生危机。而估值却降到了危机时的水平，”摩根大通资产管理驻纽约的分析师George Iwanicki说。

Iwanicki认为，以往经验表明，当新兴市场股票交易价格与账面价值之比降至1.5倍或以下时，买入这些股票会取得正回报。现在这个比率是1.45倍。

与新兴股市的10年平均水平相比，数据表明目前新兴股票以股价净值比(市净率)衡量的估值低了30-50%，比2007年时的峰值更是低了逾50%。

“过去每当估值下降到这些程度时，基本都会取得正回报，”Iwanicki说。

浏览估值/未来回报相关图表，请点选(link.reuters.com/cec62v)。

汇丰控股进行的类似分析显示，当新兴股票以未来获利预估计的市盈率(本益比)达到10倍左右时，随之而来的市场反弹往往在接下来一年里提供大约60%的回报。

汇丰新兴股市策略主管John Lomax表示，美债收益率上涨将是一巨大挑战，尤其是对印度和土耳其存在经常账赤字的市场来说更是如此。其并称，但估值暗示多数风险已消化完毕。

“估值看来很吸引人，而挑战也很严峻，因此没有必要逞能冒险，”Lomax表示。“但是也用不着放弃整个新兴市场。”

**债券**

债券或许还会进一步上涨。新兴债券市场除了对美债走势甚为敏感外，而且也不同于股票，数月来一直受到投资者的青睐。可以说，这个市场的一些领域还在泡沫阶段。

然而根据摩根大通的GBI-EM指数，新兴市场货币计价的债券平均收益率今年已大涨了150个基点，而受创甚深的货币，兑美元已贬值了15-18%，估值过高的情况已部分修正了。

Investec资产管理的新兴债券共同主管Werner Gey van Pittius表示，新兴经济体的成长黯淡情况最终将会有所改善，受到美国、日本和欧元区的形势改善所带动。

“我们在这个市场中看到了价值，正在增加风险部位，”van Pittius称，“很难相信新兴市场和发达市场之间的(关联)已完全破裂，我们的基本设想是新兴市场数据将追赶(发达市场)...而这尚未被市场消化。”

在此期间，有足够的钱可以赚。

随着各国央行紧缩政策，实质利率已经上升。新兴市场货币的隐含收益率亦在上升，隐含收益率来自现汇与远汇之间的差额。

例如，印尼卢比的一年期隐含收益率目前约为15%。

van Pittius称，即使收益率上升而货币贬值，投资者仍可以透过获得短天期债券的票息，并将这些收益进行再投资，从中获利。

他认为，即使预计新兴市场债券收益率上升100个基点，而汇率从目前水准下跌一个百分点，预期新兴市场债券的年率化回报率仍可达5.5%。

**正在下落的刀？**

诚然，这些资产有其廉价的理由，并且未来几年内也将保持廉价。而空头们也会注意到，利润率下降仍然是股票市场的一个问题。

德意志银行新兴股市策略部门主管John-Paul Smith表示，发展中国家的企业只能透过借更多的债来维持股东权益报酬率(ROE)水平。

“相对于能够取得的回报而言，认为新兴股票价格低廉的看法并不准确，因为该地区企业ROE质量的下降要快于发达国家市场。”他说。

估值投资的最大障碍是，市场动能可能让基金遭受大笔短期亏损。

“投资者将再次关注估值，并发现大量价值。期限？六个月？12个月？时间不会更短。”ING Investment Management新兴市场债券策略部基金经理Marcelo Assalin表示。

“我不看估值，而是看技术面与基本面。”他说。“根据估值，你会想做多，不过没人想伸手去抓一把正在下坠的刀。”(完)