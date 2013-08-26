主要国家经济指标预测--8月27日****

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透8月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 107.0 106.2 现况指数 110.9 110.1 预期指数 103.0 102.4 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月24日当周 -- -1.9% 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 96.0 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月24日当周 -- +3.4% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 6月 +1.0% +1.0% 地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.1% +12.2% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都 +2.3% +2.4% 会地区房价指数(较前月) 1400 美国消费者信心指数 8月 79.0 80.3 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 8月 -- 负11 1430 美国达拉斯联储服务业活动指数 8月 -- 15.3 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 9月 -- 74 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月25日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 46.2 -- 出口(亿新西兰元) 38.5 -- 贸易收支(亿新西兰元) 逆差7.74 -- 贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一年 逆差16.9 -- 8月26日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 -- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 +3.9% -- 1230 美国耐久财订单 7月 -7.3% -4.0% 扣除运输的耐久财订单 -0.6% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 -6.7% -2.6% 扣除飞机的非国防资本财订单 -3.3% +0.5% (完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。