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亚洲 | 2013年 8月 27日 星期二 06:32 BJT

****主要国家经济指标预测--8月27日****

路透8月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 8月27日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                              8月        107.0        106.2
                    现况指数                                              110.9        110.1
                    预期指数                                              103.0        102.4
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              8月24日当周           --        -1.9%
 1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                   7月           --         96.0
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            8月24日当周           --        +3.4%
 1300     美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会            6月        +1.0%        +1.0%
          地区房价指数(较前月)                                                   
                  (较上年同期)                                           +12.1%       +12.2%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都                       +2.3%        +2.4%
          会地区房价指数(较前月)                                                 
 1400     美国消费者信心指数                                   8月         79.0         80.3
 1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                     8月           --         负11
                                                                                 
 1430     美国达拉斯联储服务业活动指数                         8月           --         15.3
                                                                                 
 2100     韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                      9月           --           74
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
   
 8月25日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                                  公布时段          现值      预估值
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                              7月          46.2          --
                出口(亿新西兰元)                                            38.5          --
                贸易收支(亿新西兰元)                                    逆差7.74          --
                贸易收支(亿新西兰元)                 截至7月的一年      逆差16.9          --
 
 8月26日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                  公布时段          现值      预估值
 --        美国建筑许可年率(万户)                        7月修正值         +3.9%          --
 1230      美国耐久财订单                                      7月         -7.3%       -4.0%
           扣除运输的耐久财订单                                            -0.6%       +0.5%
           扣除国防的耐久财订单                                            -6.7%       -2.6%
           扣除飞机的非国防资本财订单                                      -3.3%       +0.5%
 (完)

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