香港个股：绿城中国称未来朝轻资产发展，有需要可适度提高负债率

路透香港8月26日 - 中国房地产商--绿城中国 周一称，公司未来不会再去投“地王”，会朝“轻资产”方向发展，在融资方面会选择发债、银团或项目合作形式，而不倾向股本融资，有需要时会适度提高负债比比率，但会控制在70%以内水平。

绿城中国去年中以来不断减债，截至6月底其净负债比率已由去年同期的93.5%降至49.5%，与去年底的49%相若。

“控制负债率，我们会利用品牌管理，这不仅仅限于代建，也可以与各种各样的房地产基金或投资者合作，用他们的钱和我们的品牌和管理。”副主席寿柏年在回顾上半年业绩的记者会说。

“我们一般不会再去拿地王，压力太大了，所以我们会关注我们一些关键战略城市的机会，同时会更多的利用并购去做低成本的发展。”他续称。

主要发展商端住宅项目的绿城中国，上半年的去化率只为37%，寿柏年解释这与宏观调控和公司盘源较多所致。未来公司会集中去库存以提高周转率，至于毛利率方面，他相信未来要提高并不容易。于6月底止公司的毛利率为30.9%。

绿城中国去年6月引入香港蓝筹综合企业--九龙仓 为主要股东后，公司的财务状况大为改善。今年上半年先后在香港三次发债，筹资11亿美元，平均利率为6.9417%。而在7月公司亦完成两笔境外融资贷款，涉资5亿美元用于新项目收购及改善债务结构，利率更低，只为5%以下。

“以目前的利率水平，和公司发展过程中的价格水平，我们宁可去发债，我们现在还不愿意把股权摊薄。”他称。

寿柏年表示，随着美国的宽松政策逐步退出，美元利率也可能逐步上升，公司也在关注这情况。