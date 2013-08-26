台湾债市：RP利率大致持平，临近月底投信赎回压力较大

路透台北8月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持平。时近月底，投资人赎回基金之下，今日附买回市场投信基金找券需求降低，但资金仍旧充裕之下，利率大都维持不变。

交易员表示，临近月底基金被赎回的情况升高，但无碍整体市场的资金充裕，这仅仅使得部分基金到市场上找寻新券的情况稍减，并未使市场资金短缺，资金依旧相当充裕。

“ 就是找券的人少了，很明显。”一位证券商交易员表示。

本周宽松因素有周一台电公司债还本60亿台币；紧缩因素则有周三玉山银行、富邦金控 及远东新世纪 共发行120.5亿台币的金融债及公司债。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，亦大致不变。