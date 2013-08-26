台湾债市：RP利率大致持平，临近月底投信赎回压力较大

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透台北8月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持平。时近月底，投资人赎回基金之下，今日附买回市场投信基金找券需求降低，但资金仍旧充裕之下，利率大都维持不变。
交易员表示，临近月底基金被赎回的情况升高，但无碍整体市场的资金充裕，这仅仅使得部分基金到市场上找寻新券的情况稍减，并未使市场资金短缺，资金依旧相当充裕。
“ 就是找券的人少了，很明显。”一位证券商交易员表示。
本周宽松因素有周一台电公司债还本60亿台币；紧缩因素则有周三玉山银行、富邦金控 及远东新世纪 共发行120.5亿台币的金融债及公司债。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，亦大致不变。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.58%，和上日相似；一个月内公司债RP利率交投则在0.58-0.63%，少数成交于0.57%，与上日大致相同。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编