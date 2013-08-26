台湾汇市：台币实质交投稳中趋升，量缩观望美联储动作

路透台北8月26日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投稳中趋升。交易员表示，国际美元因美国新屋销售数据不佳而下滑，台币跟随韩元略为反映此一因素而走升。惟在美联储于9月中召开货币政策会议前，一般预料，台币兑美元难脱狭幅区间整理格局。

汇银人士表示，综观整体国际金融市场表现，今日台股与日股并未因美元回落而明显上扬，显示外资没有反向汇入买股。美国10年期公债殖利率 上周五虽自高档滑落，但也仍维持在2.80%高档区之上整理。本周市场盘整待变的机率不小。

“外部市场没什么波动，更不用说台币了。”一位本地银行交易员称。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度未明显变化，其中指标一个月期报在-0.050/-0.040，上日收在-0.055/-0.035。报价 来到29.903/29.917左右，上日收在29.885附近。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.950-29.960，上日在29.970-29.980，上日收盘价为30.053。

本地时间10:25时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.96角报29.957。

交易员观察市场最新动态：

* 早盘交投清淡，反映美元走强题材后即停滞不动

* 出口商不急着抛汇，卖价高挂29.990上方

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.930-29.970

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