台湾汇市：台币实质交投稳中趋升，量缩观望美联储动作

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透台北8月26日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投稳中趋升。交易员表示，国际美元因美国新屋销售数据不佳而下滑，台币跟随韩元略为反映此一因素而走升。惟在美联储于9月中召开货币政策会议前，一般预料，台币兑美元难脱狭幅区间整理格局。
汇银人士表示，综观整体国际金融市场表现，今日台股与日股并未因美元回落而明显上扬，显示外资没有反向汇入买股。美国10年期公债殖利率 上周五虽自高档滑落，但也仍维持在2.80%高档区之上整理。本周市场盘整待变的机率不小。
“外部市场没什么波动，更不用说台币了。”一位本地银行交易员称。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度未明显变化，其中指标一个月期报在-0.050/-0.040，上日收在-0.055/-0.035。报价 来到29.903/29.917左右，上日收在29.885附近。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.950-29.960，上日在29.970-29.980，上日收盘价为30.053。
本地时间10:25时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升0.96角报29.957。
交易员观察市场最新动态：
* 早盘交投清淡，反映美元走强题材后即停滞不动
* 出口商不急着抛汇，卖价高挂29.990上方
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.930-29.970
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编