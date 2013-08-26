韩国汇市：韩元触及一周高位，美国数据引燃美联储是否缩减刺激的疑虑

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
周五公布的数据显示美国7月独户型房屋销售大幅下滑至九个月低点，暗示经济复苏力道还不够强，或降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚缩减经济刺激计划的机率 。这个因素打压美元。
交易员表示，外资继续流入韩国股市，加上月底临近出口商合约支付汇兑的稳定美元供应，也使韩元受惠。
“不过进口商的美元需求阻止了美元/韩元进一步下跌，”一当地银行的交易员并称，1,110将是韩元周一的重要阻力水准。
三年期公债9月合约上涨0.10点，报105.68。
0205GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,113.5 1,116.9
日圆/韩元 11.2762/850 11.2837
韩国公债期货 * 105.68 105.58
韩国综合股价指数 1,884.79 1,870.16
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 张若琪 审校 张涛)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编