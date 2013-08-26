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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 10:45 BJT

韩国汇市：韩元触及一周高位，美国数据引燃美联储是否缩减刺激的疑虑

周五公布的数据显示美国7月独户型房屋销售大幅下滑至九个月低点，暗示经济复苏力道还不够强，或降低美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚缩减经济刺激计划的机率 。这个因素打压美元。

交易员表示，外资继续流入韩国股市，加上月底临近出口商合约支付汇兑的稳定美元供应，也使韩元受惠。

“不过进口商的美元需求阻止了美元/韩元进一步下跌，”一当地银行的交易员并称，1,110将是韩元周一的重要阻力水准。

三年期公债9月合约上涨0.10点，报105.68。

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,113.5 1,116.9

日圆/韩元 11.2762/850 11.2837

韩国公债期货 * 105.68 105.58

韩国综合股价指数 1,884.79 1,870.16

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 张若琪 审校 张涛)

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