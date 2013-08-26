澳洲经济指标总览--8月26日

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月5日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 顺差6.02 顺差5.07 出口(较前月) -1% +4% 进口(较前月) -2% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 (较前月) 6月 持平 +0.2% 就业市场(经季节调整) 9月12日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 -1.02 +0.93 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.67 -0.51 失业率 5.7% 5.7% 就业参与率 65.1% 65.3% 消费者物价指数(CPI) 10月23日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.4% +2.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 10月31日 进口物价(较前季) 第二季 -0.3% 持平 出口物价(较前季) -0.3% +2.8% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月3日 经常帐收支 第一季 赤字85.10 赤字147.59 商品与服务贸易收支 顺差3.67 逆差52.11 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月4日 (较前季) 第一季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +3.1% (完)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编