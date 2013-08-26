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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 10:57 BJT

日本股市：早盘近收平盘走势震荡，受加税及FED政策动向的疑虑影响

分析师表示，由于市场一直担心美联储缩减刺激政策的计划，投资者态度谨慎。美联储可能最早从下个月开始行动，忧虑情绪近期已经引发新兴市场大跌。

在日本国内，市场也关注该国是否会在明年4月将消费税率从5%提高到8%；首相安倍晋三任命的特别委员会准备在周一首次会面。该委员会负责讨论消费税上调事宜。

“海外投资者已经消化了消费税提高的可能性，所以如果行动被推迟或者取消，那么对日圆和日本股市都会带来偏空影响。”信金资产管理的基金经理Naoki Fujiwara说。

东证股价指数 微跌0.05%，报1,141.02点。(完)

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