日本股市：早盘近收平盘走势震荡，受加税及FED政策动向的疑虑影响

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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分析师表示，由于市场一直担心美联储缩减刺激政策的计划，投资者态度谨慎。美联储可能最早从下个月开始行动，忧虑情绪近期已经引发新兴市场大跌。
在日本国内，市场也关注该国是否会在明年4月将消费税率从5%提高到8%；首相安倍晋三任命的特别委员会准备在周一首次会面。该委员会负责讨论消费税上调事宜。
“海外投资者已经消化了消费税提高的可能性，所以如果行动被推迟或者取消，那么对日圆和日本股市都会带来偏空影响。”信金资产管理的基金经理Naoki Fujiwara说。
东证股价指数 微跌0.05%，报1,141.02点。(完)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编