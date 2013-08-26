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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 10:52 BJT

企业并购：私募股权公司安博凯将收购ING韩国保险业务90%股权--消息

路透首尔/香港8月26日 - 一名直接了解情况的消息人士周一表示，私募股权公司安博凯同意以1.63万亿(兆)韩元(14.6亿美元)，收购荷兰国际集团(ING) 旗下韩国保险业务的90%股份。

该消息人士还称，安博凯和ING料将于周一稍晚签约，交易价值约为1.81万亿韩元。像其他并购交易一样，ING本次出售韩国业务首先要得到监管机构的批准。与安博凯达成协议后，ING将完成17个月前启动出售亚洲保险业务的交易。

安博凯的一名发言人拒绝置评。尚未立刻联系上ING的发言人置评。(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)

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