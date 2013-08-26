企业并购：私募股权公司安博凯将收购ING韩国保险业务90%股权--消息

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透首尔/香港8月26日 - 一名直接了解情况的消息人士周一表示，私募股权公司安博凯同意以1.63万亿(兆)韩元(14.6亿美元)，收购荷兰国际集团(ING) 旗下韩国保险业务的90%股份。
该消息人士还称，安博凯和ING料将于周一稍晚签约，交易价值约为1.81万亿韩元。像其他并购交易一样，ING本次出售韩国业务首先要得到监管机构的批准。与安博凯达成协议后，ING将完成17个月前启动出售亚洲保险业务的交易。
安博凯的一名发言人拒绝置评。尚未立刻联系上ING的发言人置评。(完) (编译 王翔琼；审校 于春红)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编