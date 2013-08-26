企业并购：私募股权公司安博凯将收购ING韩国保险业务90%股权--消息

该消息人士还称，安博凯和ING料将于周一稍晚签约，交易价值约为1.81万亿韩元。像其他并购交易一样，ING本次出售韩国业务首先要得到监管机构的批准。与安博凯达成协议后，ING将完成17个月前启动出售亚洲保险业务的交易。