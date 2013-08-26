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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 11:05 BJT

澳新汇市：澳新货币勉力前行，受卖空情绪打压

“投机客继续狙击澳元，”Westpac汇市策略师Sean Callow称。“他们认为澳元的卖压还未结束。”

澳元/美元 最新报0.9024，周五曾跌至0.8970，且走势看来依然脆弱。

部分交易商表示，上周尾段印度卢比和印尼卢比已出现趋稳迹象，新兴市场平静下来可望支撑澳元。

新西兰元/美元 维持偏软基调，近期或原地踏步，等待动力以突破过去几个月在0.7685-0.8135的区间。

新西兰元/美元最新报0.7801，上周曾创近两年来单周最大跌幅。初步支撑在0.7760，阻力在0.7860。(完)

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