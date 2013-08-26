韩国股市：盘中上涨0.8%，受全球乐观经济数据带动

路透首尔8月26日 - 韩国股市周一早盘上涨，汽车及造船类股在外资买盘带动下走高；上周稍后公布的欧洲和中国数据显示，全球主要经济体展现成长力道。

0205GMT，综合股价指数 上涨0.8%至1,885.36点，为8月21日以来的盘中最高水准。

“与印尼及其他新兴市场相较，韩国股市在应对5月底以来美国联邦储备理事会缩减买债疑虑上的表现较佳，”未来资产证券分析师Lee Jae-hun表示。“外资注意到这点，并在韩国股市买进，因全球经济成长的乐观情绪扩散。”