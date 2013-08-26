韩国股市：盘中上涨0.8%，受全球乐观经济数据带动

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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路透首尔8月26日 - 韩国股市周一早盘上涨，汽车及造船类股在外资买盘带动下走高；上周稍后公布的欧洲和中国数据显示，全球主要经济体展现成长力道。
0205GMT，综合股价指数 上涨0.8%至1,885.36点，为8月21日以来的盘中最高水准。
“与印尼及其他新兴市场相较，韩国股市在应对5月底以来美国联邦储备理事会缩减买债疑虑上的表现较佳，”未来资产证券分析师Lee Jae-hun表示。“外资注意到这点，并在韩国股市买进，因全球经济成长的乐观情绪扩散。”
外资周一早盘在韩国股市买超768亿韩元(6,880万美元)。(完)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编