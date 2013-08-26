港股业绩：康师傅中期净利按年减31%，低于市场预期

标题新闻：本周美国活跃钻机增10座至662座，连升第11周，本季增幅为2011年第二季来最大－贝克休斯
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路透香港8月26日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周一公布，2013年中期净利为1.97亿美元，较去年同期减少31.41%，去年中期重列后为2.87亿美元。
此差于路透调查5位分析师平均预估2.13亿美元。扣除去年上半年收购百事可乐 中国装瓶厂的一次性收益，中期净利同比增2.74%。
由台湾顶新集团持股逾三成的康师傅公布，至2013年6月30日止营业额按年增长19.62%至54.23亿美元；中期集团毛利率为29.87%，与去年相若。
继2011年宣布与百事可乐结盟后，康师傅去年3月正式将百事中国装瓶厂纳入营运。
康师傅早盘收市大涨3.92%至19.10港元，大盘恒生指数 小升0.94%；但今年迄今仍跌约11%，逊于大盘跌近3%。
康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国 、中国旺旺 以及未上市的娃哈哈集团等。(完)
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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路透3月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的美国工 业生产和产能利用率的年度修正数据。 在以下表格，“产出”是工业产出较上月或较上年同期的百分比变动 ，“产能利用率”是一个月或一年的总工业产能利用率。月度数据是经季 节调整，年度数据没有经季节调整(2012=100)。 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.1 持平 75.9 75.4 17年1月 -0.1 -0.1 75.9 75.5 16年12月 0.7 0.6 76.0 75.6 制造业 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.5 0.5 75.8 75.6 17年1月 0.6
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。