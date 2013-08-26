港股业绩：康师傅中期净利按年减31%，低于市场预期

路透香港8月26日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周一公布，2013年中期净利为1.97亿美元，较去年同期减少31.41%，去年中期重列后为2.87亿美元。

此差于路透调查5位分析师平均预估2.13亿美元。扣除去年上半年收购百事可乐 中国装瓶厂的一次性收益，中期净利同比增2.74%。

由台湾顶新集团持股逾三成的康师傅公布，至2013年6月30日止营业额按年增长19.62%至54.23亿美元；中期集团毛利率为29.87%，与去年相若。

继2011年宣布与百事可乐结盟后，康师傅去年3月正式将百事中国装瓶厂纳入营运。

康师傅早盘收市大涨3.92%至19.10港元，大盘恒生指数 小升0.94%；但今年迄今仍跌约11%，逊于大盘跌近3%。

康师傅主要竞争对手为同为台资企业的统一企业中国 、中国旺旺 以及未上市的娃哈哈集团等。(完)

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